Azot Nedir ve Ne İşe Yarar? Azot Nerelerde Bulunur? Azot Elemeti Özellikleri, Atom Numarası ve Kullanım Alanları

Azot ya da periodik cetvelde bilinen adıyla Nitrojen (N) renksiz, kokusuz bir elementtir.

Azot Nedir ve Ne İşe Yarar?

Azot, ayaklarımızın altındaki toprakta, içtiğimiz suda ve soluduğumuz havadadır. Aslında nitrojen, Dünya atmosferinde en bol bulunan elementtir. Atmosferin yaklaşık% 78'i nitrojendir. Azot, biz dahil tüm canlılar için önemlidir. Bitki büyümesinde önemli bir rol oynar. Yiyecek tedarikimiz için nitrojen gereklidir, ancak fazla nitrojen çevreye zarar verebilir.

Yaşamı sürdürmek için önemli olan hassas madde dengesi önemli bir araştırma alanıdır ve ortamdaki nitrojen dengesi bir istisna değildir. Bitkiler azot içermediğinde, bodur bir büyüme ile sararırlar ve daha küçük meyveler ve çiçekler üretirler. Çiftçiler, mahsulün büyümesini artırmak için mahsullerine azot içeren gübreler ekleyebilir. Nitrojenli gübreler olmadan, bilim adamları gıda ve diğer tarım türleri için güvendiğimiz mahsulün üçte birini kaybedeceğimizi tahmin ediyor. Ancak bitki büyümesi için ne kadar azot gerektiğini bilmemiz gerekiyor çünkü çok fazlası suyollarını kirletebilir ve su yaşamına zarar verebilir.

Azot, nükleik asit DNA'sındaki temel bir elementtir. Neredeyse tüm canlı organizmalarda kromozomların ana bileşeni ve genetik bilginin taşıyıcısı olarak bulunan kendi kendini kopyalayan bir materyal olan deoksiribonükleik asittir. Tüm canlı hücrelerde bulunan bir nükleik asit olan ribonükleik asit, DNA'dan talimatlar taşıyan bir haberci görevi görür.

Biyolojik moleküllerin en önemlisi ve tüm canlılar için çok önemli olan DNA, genetik bilgiyi taşır. Bu da bir yaşam formunun nasıl yapılacağına dair talimatlar anlamına gelir. Bitkiler yeterli nitrojen almadıklarında amino asitleri (nitrojen ve hidrojen içeren ve birçok canlı hücre, kas ve dokuyu oluşturan maddeler) üretemezler.

Amino asitler olmadan bitkiler, bitki hücrelerinin büyümesi için ihtiyaç duydukları özel proteinleri yapamazlar. Yeterli nitrojen olmazsa bitki büyümesi olumsuz etkilenir. Çok fazla nitrojen ile bitkiler fazla biyokütle veya sap ve yapraklar gibi organik madde üretir, ancak yeterli kök yapısı yoktur. Aşırı durumlarda, topraktan emilen çok yüksek nitrojen seviyelerine sahip bitkiler, onları yiyen çiftlik hayvanlarını zehirleyebilir.

Azot Nerelerde Bulunur?

Atmosfer çoğunlukla nitrojenden oluşmasına rağmen dinitrojen N 2 olarak bilinen bir gaz şeklindedir. Bitkiler bu formu kullanamaz. Toprakta dinitrojen veya atmosferik nitrojen de bulunabilir. Toprakta dinitrojenin yanı sıra diğer inorganik ve organik formlar da mevcuttur. Organik nitrojen formları, toprakta bulunan toplam nitrojenin çok yüksek bir yüzdesini oluşturur. Bununla birlikte, bitkiler yalnızca çok özel inorganik nitrojen formlarını kullanabilir.

Azot Elementi Özellikleri ve Atom Numarası

Atomik numarası: 7

Atom ağırlığı: 14.0067

Erime noktası: -209,86 ° C (-345,8 ° F)

Kaynama noktası: -195,8 ° C (-320,4 ° F)

Yoğunluk (1 atm, 0 ° C): 1.2506 gram/ litre

Olağan oksidasyon durumları: -3, +3, +5

Elektron düzenlenişi: 1 s 2 2 s 2 2 p 3

Azot Nerelerde Kullanılır?

Kimya endüstrisi için azot önemlidir. Gübre, nitrik asit, naylon, boya ve patlayıcı yapımında kullanılır. Bu ürünleri yapmak için, nitrojenin önce hidrojen ile reaksiyona girerek amonyak üretmesi gerekir. Bu şekilde her yıl 150 milyon ton amonyak üretilmektedir.

Reaktif olmayan bir atmosfer sağlamak için nitrojen gazı da kullanılır. Bu şekilde gıdaları korumak için ve elektronik endüstrisinde transistör ve diyotların üretimi sırasında kullanılır. Paslanmaz çeliğin ve diğer çelik fabrikası ürünlerinin tavlanmasında büyük miktarlarda azot kullanılır. Tavlama, çeliğin işlenmesini kolaylaştıran bir ısıl işlemdir.

Sıvı nitrojen genellikle soğutucu olarak kullanılır. Tıbbi araştırma ve üreme teknolojisi için sperm, yumurta ve diğer hücreleri depolamak için kullanılır. Aynı zamanda gıdaları hızla dondurarak nem, renk, tat ve dokuyu korumalarına yardımcı olmak için kullanılır.