Ba.5 Omicron Alt Varyantı Aşıya 4 Kat Daha Dirençli - Son Dakika
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Ba.5 Omicron Alt Varyantı Aşıya 4 Kat Daha Dirençli

16.07.2022 16:23
Ba.5 Omicron Alt Varyantı Aşıya 4 Kat Daha Dirençli

Bir araştırmacı, aşılanmamış kişilerin BA.5 varyantına yakalanma olasılığının, aşı ve takviye doz olmuş kişilere göre yaklaşık 5 kat fazla olduğunu, öte yandan hastaneye yatış olasılıklarının 7,5 kat ve ölüm olasılıklarının 14 ila 15 kat daha yüksek olduğunu söyledi.

Bir araştırmacı, aşılanmamış kişilerin BA.5 varyantına yakalanma olasılığının, aşı ve takviye doz olmuş kişilere göre yaklaşık 5 kat fazla olduğunu, öte yandan hastaneye yatış olasılıklarının 7,5 kat ve ölüm olasılıklarının 14 ila 15 kat daha yüksek olduğunu söyledi.

LOS ANGELES, 15 Temmuz (Xinhua) -- Nature dergisinde yeni yayımlanan bir araştırmada, şu an ABD'de baskın koronavirüs varyantı olan BA.5 Omicron alt varyantının, Kovid-19 aşılarına karşı 4 kat daha dirençli olduğu bulundu. Araştırmada söz konusu varyantın, Pfizer ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere mesajcı RNA aşılarına karşı önceki Omicron alt varyantlarına göre 4 kat daha dirençli olduğu belirlendi. Mayo Clinic tarafından Perşembe günü açıklanan bir raporda "aşırı şekilde bulaşıcı" olan söz konusu varyantın, hastaneye yatış ve yoğun bakım ünitelerine kabullerdeki artışlara katkıda bulunduğu ifade edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin son verilerine göre BA.5 varyantı, 9 Temmuz'da sona eren haftada ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 65'ini oluşturdu. Mayo Clinic Aşı Araştırma Grubu Başkanı Dr. Gregory Poland, aşılanmamış kişilerin virüse yakalanma olasılığının, aşı ve takviye doz olmuş kişilere göre 5 kat fazla olduğunu, öte yandan hastaneye yatış olasılıklarının 7,5 kat ve ölüm olasılıklarının 14 ila 15 kat daha yüksek olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ba.5 Omicron Alt Varyantı Aşıya 4 Kat Daha Dirençli - Son Dakika

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