Bab'daki terör saldırısı

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Bab'daki terör saldırısının sorumlusunu yakalayıp adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, polis teşkilatı ve emniyet güçlerinin azami çaba gösterdiğini açıkladı.

Suriye Geçici Hükümetince, Bab ilçesinde meydana gelen ve 18 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bab'daki terör saldırı sorumlusunu yakalayıp, adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta SMO güçleri, polis teşkilatıyla emniyet güçleri azami çaba gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkikat sonucunda elde edilen verilere göre, saldırının arkasında terör örgütü "PYD/PKK'nın" bulunduğu bildirilen açıklamada, terör saldırısının örgütün intikam saldırıları kapsamında olduğu belirtildi.

- Saldırıda, 18 sivil hayatını kaybetmişti

2 gün önce Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Türk güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasında, gri renkli Hyundai Starex marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensuplarınca temin edildiği öğrenilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y'nin yakalandığı duyurulmuştu.