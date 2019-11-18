Son Dakika Haberleri: Bab'daki terör saldırısı
Son Dakika Güncel Bab'daki terör saldırısı - Son Dakika

Bab'daki terör saldırısı

6 saat önce

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Bab'daki terör saldırısının sorumlusunu yakalayıp adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, polis teşkilatı ve emniyet güçlerinin azami çaba gösterdiğini açıkladı.

Bab'daki terör saldırısı, System.String[]

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Bab'daki terör saldırısının sorumlusunu yakalayıp adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, polis teşkilatı ve emniyet güçlerinin azami çaba gösterdiğini açıkladı.

Suriye Geçici Hükümetince, Bab ilçesinde meydana gelen ve 18 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bab'daki terör saldırı sorumlusunu yakalayıp, adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta SMO güçleri, polis teşkilatıyla emniyet güçleri azami çaba gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkikat sonucunda elde edilen verilere göre, saldırının arkasında terör örgütü "PYD/PKK'nın" bulunduğu bildirilen açıklamada, terör saldırısının örgütün intikam saldırıları kapsamında olduğu belirtildi.

- Saldırıda, 18 sivil hayatını kaybetmişti

2 gün önce Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Türk güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasında, gri renkli Hyundai Starex marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensuplarınca temin edildiği öğrenilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y'nin yakalandığı duyurulmuştu.

Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'a Muslera şoku! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Takımımızda 5 ismin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor! Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:12:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bab'daki terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]