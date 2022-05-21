Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

21.05.2022 09:49

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Adana'da evlerine yapılan baskında attıkları çorabın içinden 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram metanfetamin çıktığı öne sürülen baba-oğul tutuklandı Adana'da evlerine yapılan baskında attıkları çorabın içinden 1 kilo...

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adana'da evlerine yapılan baskında attıkları çorabın içinden 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram metanfetamin çıktığı öne sürülen baba-oğul tutuklandı

ADANA - Adana'da evlerine yapılan baskında attıkları çorabın içinden 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram metanfetamin çıktığı öne sürülen baba-oğul tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bahattin ile oğlu İsmail Özer'in adresine operasyon düzenledi. Polisin evin etrafını sardığını gören baba ile oğlu, uyuşturucuları gizledikleri çorapları evin arka bahçesine attı. Narkotik polisi, Bahattin ile İsmail Özer'i gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramalarda ise 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, susma haklarını kullandıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahattin ile oğlu İsmail Özer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI BABA-OĞUL, POLİSİ GÖRÜNCE ÇORAPLARA SAKLADIĞI UYUŞTURUCULARI BAHÇEYE ATTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika


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