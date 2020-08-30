Baba-oğul yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Baba-oğul yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu

-Baba ve oğullar 30 Ağustos'ta şampiyonluk için kulaç attılar

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nce düzenlenen baba oğul yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Baba ve oğulların kıyasıya yarışı drone ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile çocukları eğlendirmek için yüzme yarışması düzenledi.

Yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla çocukları bir buçuk ay boyunca okul bahçelerinde kurduğu açık havuzlarla buluşturan Gaziosmanpaşa Belediyesi etkinliğin finalini 30 Ağustos'ta gerçekleştirdi.

7-14 yaş arasındaki çocukları kurulan portatif yüzme havuzunda babalarıyla aynı takımda alarak şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmada dereceye giren çocuklar saat hediye edildi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma drone ile havadan görüntülenirken yarışmaya oğluyla katılan Eşref Demirci, " Bugün hem çocuklarımız eğlensin diye hem de Zafer Bayramımızı çocuklarla kutlayalım diye geldik. Eğlenceli güzel bir gün olsun. Yüzme yarışımız var çocuklarımızla beraber yüzeceğiz" dedi.

Yarışmada 2'inci olan Mahir Kıvanç ise, "Bugün babamla yüzmeye geldik. 30 Ağustos çok mutluyuz yarışacağız burada. Daha önce kaydolduk. Biz 1'inciliği bekliyorduk 2'ncilik de iyi aslında. Gaziosmanpaşa Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.