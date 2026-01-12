Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan baba Bilal ve kızı Berfin Rüzgar, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince baba ve kızı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Berfin Rüzgar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babanın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.