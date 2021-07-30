Son dakika: BABA VE OĞLUNUN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

BARTIN'da H.N. (41), sokak ortasında kavga ettiği A.O.K. (56) ve oğlu B.K.'yi (22) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Adresinde baskınla gözaltına alınan H.N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün, Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. H.N. ile A.O.K. ve oğlu B.K. arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, masa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.N., belinden çıkardığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.'yi bıçakladı. H.N., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı baba ile oğlunu ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan A.O.K. ve B.K., daha sonra Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Baba ile oğlunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

H.N. ise polisin adresine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin önünde çıkan kavga, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.