Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Babacan, "Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücreti, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi. Babacan'ın açıklaması şöyle:

"O da biliyor; eş-dost toplandığında artık tek gündem ekonomi. O da biliyor; artık her bayram öncekinden daha kötü. Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil!"