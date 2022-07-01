Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil" - Son Dakika
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Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil"

01.07.2022 22:21
Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Babacan, “Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 TL olarak açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Babacan, "Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin 500 TL olarak açıkladığı yeni asgari ücreti, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi. Babacan'ın açıklaması şöyle:

"O da biliyor; eş-dost toplandığında artık tek gündem ekonomi. O da biliyor; artık her bayram öncekinden daha kötü. Bayram öncesi paniğiyle hiçbir derde çözüm olamayacak bir zam açıkladı. Çözüm; enflasyonu düşürmektir, uyduruk zamlarla enflasyon peşinde sürüklenmek değil!"

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan 'Asgari Ücret' Tepkisi: 'Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'dan "Asgari Ücret" Tepkisi: "Çözüm; Enflasyonu Düşürmektir, Uyduruk Zamlarla Enflasyon Peşinde Sürüklenmek Değil" - Son Dakika
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