Ali Babacan'dan Sadettin Saran tepkisi: Telefonla çağrılırsa gelmeyecek miydi?

25.12.2025 23:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınma usulünü eleştirerek, "Bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani?" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınma usulüne tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması tartışılmaya devam ederken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TELEFONLA ÇAĞIRILSA GELMEYECEK MİYDİ?"

Babacan, Tivi6 yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani? Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular." dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sedat Gün Sedat Gün:
    Hadi ordan yazıklar olsun sana.. 92 68 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    Ali Babacan sen hangi yüzle utanmadan konuşuyorsun, sen dış güçlerin maşası değil misin yazık. 21 3
    Adam Adam:
    Ülke yönetmekten acizler her konuda konuşur 22 2
    Furkan Zeren Furkan Zeren:
    tam tersi olması gerekmez mi 6 11
  • Halit Gon Halit Gon:
    lan gariban olunca döve döve götür zengin olunca davul zurna getir dersiniz hani adaletiniz eşiitligiiniz hani zengin fakir siyah beyaz aynıydı yalancılar 92 23 Yanıtla
  • Sedat Durmuş Sedat Durmuş:
    Aliş oy peşinde fenerbahçelilerin oyunun peşinde. Aliş başka kapıya 80 20 Yanıtla
  • Fahrettin Gül Fahrettin Gül:
    evine polis gitmedi Jandarma gitti dünyadan haberin yok 51 18 Yanıtla
  • Ahmet Peltek Ahmet Peltek:
    garip guraba ya kelepçe zengine çiçek işte bu çürümüş zihniyet bu ülkeyi yönetiyor. 38 14 Yanıtla
