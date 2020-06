Babalar Günü'ne doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, toplumun temel taşını oluşturan ailenin sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerler üzerine kurulan sosyal bir yapı olduğunu belirtti.

Karşılıksız sevgi, güven ve sorumluluk duygusu içerisinde ailesinin geçimini sağlamak, korumak ve çocuklarına iyi bir gelecek temin etmek için çabalayan babaların geleceğe uzanan yolda en güzel rehber olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Ailenin korunması ve yaşatılması için her türlü özveriyi gösteren, hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten, kalbi sevgi dolu ve her konuda çocuklarına model olan babalarımıza sadece bu özel günde değil, her zaman saygı duymamız geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir. Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ederim."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise yüreklerindeki sevgi ve şefkati çocuklarına karşılıksız sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında her türlü zorluğa göğüs geren babaların değerinin büyük olduğunu işaret etti.

Babaların maddi ve manevi tüm olanaklarını ailesi için karşılıksız seferber ettiğine dikkati çeken Şimşek, "Hayatları boyunca ailesini gözeten, kollayan, destek olan fedakar babalarımızın kıymetini her daim bilmeli, onlara saygımızı göstermek için yalnızca Babalar Günü'nü beklememeliyiz. Baba, çınar ağacı gibidir, meyvesi yoktur ama gölgesi yeter. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.