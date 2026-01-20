Babalar Kızlarının Saçını Örerek Sevgi Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Babalar Kızlarının Saçını Örerek Sevgi Gösterdi

20.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te "Sevgi ve şefkat ile örülen saçlar" projesi kapsamında babalar ve protokol üyeleri 30 kız çocuğunun saçını ördü.

Gaziantep'te "Sevgi ve şefkat ile örülen saçlar" projesi kapsamında babalar ve protokol üyeleri 30 kız çocuğunun saçını ördü.

Baba-kız arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte, çocuk hakları komitesindeki kız çocukları ile şehit çocukları ve koruma altında olan 30 kız çocuğunun saçları babaları ve protokol üyeleri tarafından örüldü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, 2 erkek çocuğunun olduğunu, kız babası olmanın duygusunu yaşamak için projeye katıldığını söyledi.

Çocukların daha da iyi yetişebilmesi için çabaladıklarını aktaran Çeber, şöyle konuştu:

"Bugün babalar ve kızları var ama onun dışında devletimize emanet ve bizim korumamız altında olan kızlarımız da var. Şehit ailelerimizin kızları da burada. Ben de Azra diye bir kızımızın saçını ördüm. O da biraz nazlı çıktı, 'Ben öyle kalın ve tek örgü istemiyorum, minik minik öreceksin ve çok öreceksin' dedi. Elimden geldiği kadar hocamın eşliğinde yapmaya çalıştım ve çok keyif aldım. Onların yüzündeki tek bir gülücük saatler harcamanıza, tüm mesainizi vermenize, bütün stresinizi atmanıza ve dünyayı size daha güzel bir yer olarak göstermeye yetiyor. Evlatlarımızın tek bir gülücüğü için her şeyi yapmaya değer. Ben bugün kız çocuklarını biraz daha yakından tanıdım."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babalar Kızlarının Saçını Örerek Sevgi Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri

17:09
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: Babalar Kızlarının Saçını Örerek Sevgi Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.