Son Dakika Haberleri: Babalara "pırlanta" gibi hediye
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Babalara "pırlanta" gibi hediye

2 saat önce

Buca Belediyesi, Babalar Günü'nü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakini babalar ve Buca'daki gazilerle kutladı.

Babalara

Buca'da duygulandıran Babalar Günü buluşması

Babalar Günü Buca'da anlamlı etkinlikle kutlandı. Zübeyde Hanım Huzurevi sakini babalar ve gazilerin katılımı ile gerçekleştirilenBabalar Günü yemeğinde, yaşlı babalara Pırlanta Merkezi'ndeki çocuklar, özel hediyelerini sergiledi.

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından Şirinyer Düğün Salonu'n da organize edilen babalar günü yemeğine 100'ün üzerinde baba katıldı.

Etkinlik, babaları temsilen Gazi Şükrü Karaca'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Karaca, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan iki anıyı anlattı.

BUCA'NIN PIRLANTALARINDAN ÖZEL HEDİYE

Konuşmanın ardından Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi'nde hizmet alan çocuklardan oluşan koro, "Bana Bir Masal Anlat Baba" ve "Benim Babam" şarkısını söyledi.Çocukların şarkısı etkinliğe katılan babalara duygulu anlar yaşattı. Çocukların özel hediyesinin ardından huzurevi sakini Ahmet Sivri, babalar gününe özel şiirini okudu.

Öte yandan, etkinlik kapsamında misafir edilen babaların mutlu anlarının yer aldığı fotoğraflar çekilerek, çerçeve ile hediye edildi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:18 Kaynak: Bültenler
Zübeyde Hanım, Babalar Günü, Buca
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