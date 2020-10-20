Babalarını tehdit eden 2 kardeşe hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, İsmail (33) ve İrfan E. (34) kardeşler, geçmişe dönük alacakları olduğunu ileri sürdükleri babaları M.E.'yi, (55) telefonla tehdit edip hakarette bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davada 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mart 2018'de merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Uzun yıllar ailesi ile görüşmeyen ve 4 yıl önce eşinden ayrılan M.E. ile oğulları İsmail ve İrfan E. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, 2 kardeş babalarını telefonla arayıp tehdit ederek, hakarette bulundu. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine İsmail ve İrfan E. ile müşteki sanık M.E. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya M.A. ile tutuksuz yargılanan oğulları İsmail ve İrfan E. katılmadı. Avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İsmail ve İrfan E. kardeşleri, 'tehdit' suçundan 5'er ay, 'hakaret' suçundan 2'şer ay 15'er gün olmak üzere toplam 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, baba M.E'yi de 'hakaret' suçundan 740 TL, 'tehdit' suçundan 240 TL olmak üzere toplam 980 TL para cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.