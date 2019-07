Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur, 'Anne ben erken öleceğim' demiş

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur, 'Anne ben erken öleceğim' demişGülnur Yılmaz için mezun olduğu üniversitede düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel olduGenç doktorun annesinin sözleri, salondakileri gözyaşlarına boğduAnne Gülden Yılmaz:"Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi"ANTALYA - Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra 'annesinin yerini söylemediği' gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, "anne ben erken öleceğim" dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), kızının aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde, Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp ardından annesinin yerini söylemediği gerekçesiyle tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz için mezun olduğu üniversitede anma töreni gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirilen törene anne Gülden Yılmaz, doktor ağabeyi Kerem Yılmaz, hocaları, sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı.Tören öncesinde doktor önlüğünün de yer aldığı Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafına, törene katılanlar karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Gülnur'un öğretmenleri ve dönemin sıra arkadaşları birer konuşma yaptılar."Caninin saldırısına uğradı"Ardından söz alan anne Gülden Yılmaz, kızının sevgi dolu olduğunu ve insanlara ayrım gözetmeksizin yardım eden birisi olduğunu söyledi. Konuşmakta zorlanan Yılmaz, "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamamız lazım. Burada beyler de var, bu beyleri de anneler yetiştiriyor. Ben inanıyorum ki çok iyi iki evlat yetiştirdim" dedi."Anne ben erken öleceğim"Acılı anne kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi: "Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi. 'Kızım Allah'ın gücüne gider' dedim. 'Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et' dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı.""Doktorumun her gün ziyaretine gidiyorum"Yılmaz, çok zor bir süreç geçirdiğini ifade ederek, "Ben doktorlara çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü benim iki tane doktorum var. Ben bir doktorumu işe yolluyorum diğer doktorumu da her gün ziyarete gidiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sadece Gülnur'un canisi değil, bundan sonraki kadın cinayetlerine yeter demek ve böyle bir şey yapınca bedelinin ödetildiğini göstermek için unutulmasına izin vermeyin" diye konuştu.Ağabeyi: "Annemi korumak için kendisini feda etti"Ağabey Kerem Yılmaz da, "Ağabeyi olarak örnek alabileceğim bir insan. Annemi korumak için kendisini feda etti. Onun yerinde ben de olabilirdim. Beni uzak tutmaya çalıştı. Ailelerinizin kıymetini bilmenizi istiyorum. Bunu bizim yerimizde olmadan ne yazık ki anlayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.Anne ve oğlunun bu sözleri salondakilerin gözlerini doldurdu.Olayın geçmişiİddiaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya'dan Balıkesir Akçay'daki bir yakınına ait eve gitmek için yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, annesinden ayrı yaşayan babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından daha önceden otomobiline GPS cihazı koyularak takip edilmeye başlandı. Yine iddiaya göre baba Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı ve yanına yanaşarak annesinin yerini sordu. Soruya cevap vermeyen Gülnur Yılmaz'ı otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancasını çıkarıp peş peşe ateş etti. Genç doktor, olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Baba Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.