Son Dakika Haberleri: Babasına not verdi bisiklet kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Babasına not verdi bisiklet kazandı

58 dakika önce

"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında babası için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Nazende Balta, bisikletle ödüllendirildi.

Babasına not verdi bisiklet kazandı, System.String[]
"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında babası için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Nazende Balta, bisikletle ödüllendirildi.
İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında trafik kazalarının en aza indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Proje kapsamında, babası Fikri Balta için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran 7. sınıf öğrencisi Nazende Balta, bakanlık tarafından bisiklet ile ödüllendirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Balta'ya hediyesi Rize Valisi Kelam Çeber tarafından verildi.
Vali Çeber, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliği ve çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesini amaçlayan birçok projenin uygulandığını söyledi.
'Sürücü Seyahat Karnesi' de bu projelerden biri olduğunu ifade eden Çeber, "Çocuklarımız bu karnelere araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yaptılar ve notlar verdiler. Nazende kızımız da doldurduğu karne sonucu tüm Türkiye kapsamında yürütülen proje kapsamında bisiklet kazandı. Bu yönüyle kendisini tebrik ediyorum." dedi.
Türkiye'de trafiğin en az terör kadar risk içerdiğinin altını çizen Çeber, şunları kaydetti:
"Her yıl trafikte yüzlerce ve binlerce hayat kaybediyoruz. Bu yüzden trafik konusunda bilinçlenmemiz ve duyarlılığımızı arttırmamız lazım. Dünyanın en kaliteli yollarını yapsak, en modern sinyalizasyon sistemini kursak da trafik kurallarına uymadığımız sürece bu sorunu aşmamız mümkün değil. İşte bu yüzden bu projenin odağında çocuklarımız var. Sevindirici olan şu ki çok güzel geri dönüşler alıyoruz."
Ödül törenine, Nazende Balta'nın annesi Zeynep ve babası Fikri Balta'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ümit Semerci, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Nazende'nin öğretmeni Gülçin Akarsı'da katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan imza attı, Tarım ve Orman Bakanlığındaki kritik isimler görevden alındı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor! Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasına not verdi bisiklet kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]