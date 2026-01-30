Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
30.01.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Haber Videosu

Konya'da eve alkollü gelen babasını öldüresiye dövüp görüntülerini amcasına gönderen Yakup Ü., infial yaratan görüntülerin ardından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan baba Selahattin Ü.'nün hakkında eve alkollü gelerek sık sık eşine karşı şiddet uyguladığı için defalarca işlem yapıldığı bildirildi.

Konya'da babası Selahattin Ü.'yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli'de yaşayan amcası Bayram Ü.'ye gönderdi.

"BAK BABAMI DÖVÜYORUM"

Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.'yü darbederken, "Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak" dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN İŞLEM YAPILMIŞ

Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan Selahattin Ü.'nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek eşi Ü.Ü.'ye karşı şiddet uyguladığı için defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Konya, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.