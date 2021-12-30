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BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

30.12.2021 16:26

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde babası Ali Macit Seçgin'in (34) kullandığı otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşüp otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Cemre Seçgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde babası Ali Macit Seçgin'in (34) kullandığı otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşüp otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Cemre Seçgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Aralık saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Cemre'nin cenazesi otopsi İçin İzmir Adli Tıpa gönderildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Cemre, olayın ardından otopsi için götürüldüğü İzmir Adli Tıp'tan bugün öğlen saatlerine alınarak Söke'nin kırsal Atburgazı Mahallesi'nde baba evine getirildi. Cemre, buradan alınan helallikten sonra Atburgazı Mahalle Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye baba Ali Hamitcan Seçgin, anne Gül Seçgin (35), yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ
BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

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Adli Tıp, Kuşadası, Aralık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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