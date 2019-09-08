Badmintonda milliler, avrupa şampiyonası'nı 2 bronzla tamamladı

Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonada 2 bronz madalya kazandı.

Gniezno'da 39 ülkeden 318 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisi sporcuları Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz ile çift bayanlar kategorisi sporcuları Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş yarı finalde elenerek, iki kategoride de şampiyonayı üçüncü tamamladı. Milli sporcular, bronz madalya kazandı.

Yarı finalde, Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz, Rus rakipleri Lev Barınov ve Egor Borısov'a 2-0 mağlup olarak üçüncü olurken, takım arkadaşları Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin ise İngiliz rakipleri Estelle Van Leeuwen ve Holly Wıllıams'a 2-0 yenilerek üçüncülükte kaldı.

Turnuvayı değerlendiren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "2 kategoride de şampiyonayı üçüncü olarak tamamladık ve 2 bronz madalyanın mutluluğu ile ülkemize dönüyoruz. Badmintonda çift erkekler kategorisinde Avrupa derecesi alarak bir ilke imza attık. Milli badmintoncularımıza ve antrenörlerine bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür ederim. Henüz 17 yaşında olan gençlerimizin ileride daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyor ve desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.