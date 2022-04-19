BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı? - Son Dakika
Üye Girişi

BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı?

19.04.2022 17:23
BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı?

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili olarak İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili olarak İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE'nin Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi Liselott Andersson'u bakanlığa çağırarak, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili ülkesinin protestosunu iletti.

BAE'nin dinleri rencide eden tüm uygulamaları reddettiğini belirten Bakan Haşimi, dini sembollere ve kutsallara saygı duyulması ve provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Haşimi ayrıca dünyanın hoşgörünün yayılmasına ve nefret ile aşırılıktan uzaklaşılmasına ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu tür uygulamaların yalnızca daha fazla gerginliğe neden olduğunu kaydetti.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna tepki gösterilmiş, "nefret söyleminden kaçınılması, dinlere ve kutsallara hakaret etmekten uzak durulması" çağrısı yapılmıştı.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taş atmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki İİT'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki BAE ve Bahreyn'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki BAE ve Bahreyn'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri, Polis, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı? - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:35:54. #1.13#
SON DAKİKA: BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement