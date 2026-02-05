BAE, Ürdün'le Akabe Limanı İçin 30 Yıl Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
BAE, Ürdün'le Akabe Limanı İçin 30 Yıl Anlaşma İmzaladı

05.02.2026 19:16
BAE, Akabe Limanı'nın 30 yıl işletmesi için Ürdün ile anlaşma imzaladı, 141 milyon dirhem yatırım yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Ürdün ile Akabe Limanı'nı 30 yıl işletme anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Abu Dabi Limanları Grubu'nun, Ürdün'de Akabe Kalkınma Şirketi ile bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Abu Dabi Limanları Grubu'nun, Akabe Limanı'nın yönetimi ve işletmesi için 30 yıllık bir imtiyaz anlaşması imzaladığı duyurulan haberde, Akabe Limanı'nın Ürdün'de ürün elleçleme için türünün tek örneği olduğuna işaret edildi.

Anlaşmaya göre Akabe Limanı'nın yönetimi ve işletilmesi için ortak bir şirketin kurulacağına dikkat çekilen haberde, söz konusu şirketin ise yüzde 70'inin Abu Dabi Limanları Grubu'na ait olacağı ifade edildi.

Haberde, Abu Dabi Limanları Grubu'nun ortak projeye yatırım için toplam 141 milyon dirhem (38,4 milyon dolar) değerinde yatırım yapacağı vurgulandı.

Ürdün'deki Akabe Limanı'nın 3 kıtanın kesişme noktasında stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Ürdün'ün ihracatının yüzde 80'i ile ithalatının yüzde 65'inin bu limandan gerçekleştiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Ürdün

19:12
19:09
18:55
18:41
18:24
17:21
