BAE ve Almanya Arasında İşbirliği Vurgusu
BAE ve Almanya Arasında İşbirliği Vurgusu

06.02.2026 19:23
BAE Devlet Başkanı Zayid, Almanya ile kalkınma odaklı ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Abu Dabi'de yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki kalkınma odaklı ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Zayid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Merz ile Abu Dabi'de bir araya geldiklerini belirtti.

Paylaşımında, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin ele alındığını kaydeden Zayid, görüşmede mevcut işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik konuların değerlendirildiğini ifade etti.

Muhammed bin Zayid, özellikle ortak kalkınmaya hizmet eden alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi ve ivmenin korunmasının önemine dikkat çekerek, BAE'nin Almanya ile kalkınma temelli ilişkileri güçlendirme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Zayid, bu işbirliğinin iki ülkenin paylaştığı ortak vizyon doğrultusunda istikrarı pekiştirmeyi, büyümeyi teşvik etmeyi ve sadece iki halk için değil, küresel ölçekte refahı desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

Alman basınına göre, Almanya Başbakanı Merz'in Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan bölge turunda, enerji ve savunma alanlarında işbirliği başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Diplomasi, Almanya, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Almanya Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: BAE ve Almanya Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
