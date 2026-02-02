BAE ve Azerbaycan Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Ekonomi

BAE ve Azerbaycan Arasında İşbirliği Görüşmeleri

02.02.2026 23:16
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ekonomik ilişkileri görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan, ülkeyi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık çerçevesinde yapılan görüşmelerde, özellikle ekonomi, yatırım, kalkınma, yenilenebilir enerji ve ortak öneme sahip ortak kalkınmaya katkıda bulunan diğer alanlarda ikili ilişkiler ve iş birliğini genişletmeye yönelik ortak çabalar ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına da değinilen görüşmede Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ederek, bu anlaşmanın, tüm halkların yararına olacak şekilde, iki ülke arasında ve Kafkasya bölgesinde barış, işbirliği ve istikrar için yeni ufuklar açtığını belirtti.

Görüşme sırasında, BAE ve Azerbaycan arasında savunma işbirliğine ilişkin bir niyet mektubu ve Abu Dabi Belediyeler ve Ulaşım Dairesi ile Azerbaycan'ın Bakü şehri arasında kardeş şehir ilişkilerine dair bir mutabakat zaptı imzalandı.

XRG ile Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC arasında anlaşma imzalandı

BAE ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketinin (ADNOC) iştiraki XRG, Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC'den hisse satın almak üzere Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Yatırım Holding ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) iş birliğiyle anlaşma imzaladı.

İmzalar, Al Nahyan ve Aliyev'in huzurunda BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve XRG Yönetim Kurulu Başkanı Sultan bin Ahmed el-Cabir ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Denetleme Kurulu Başkanı Mikail Cabbarov tarafından atıldı.

Bakan Cabir, Eş-Şati Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, bu anlaşmalar imzalanarak BAE ve Azerbaycan arasındaki büyüyen stratejik ortaklığın pekiştirildiğini söyledi.

Bakan Cabbarov da XRG'nin Güney Gaz Koridoru projesine yaptığı yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını ve gelecekte onlarla iş birliğimizi güçlendirmeyi ve derinleştirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Cabbarov, "Bu anlaşmalar, Azerbaycan'ın küresel pazarlar için güvenilir bir enerji ortağı olarak kilit rolünü teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik uzun vadeli vizyonumuzun uygulanmasını da destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Dış Politika, Azerbaycan, Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Enerji, Son Dakika

