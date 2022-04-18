BAE ve Bahreyn'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki - Son Dakika
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BAE ve Bahreyn'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

18.04.2022 23:40
BAE ve Bahreyn'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç'te Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna tepki gösterildi.

Açıklamada, "nefret söyleminden kaçınılması, dinlere ve kutsallara hakaret etmekten uzak durulması" çağrısı yapıldı.

Bahreyn Dışişleri'nden yapılan açıklamada da söz konusu olayın kınandığı belirtilerek, bu eylemin, Müslümanları tahrik eden, kutsallarına hakaret içeren nefret ve şiddet dolu bir eylem olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, bu eylemi şiddetle kınaması çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Hakaret, Bahreyn, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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