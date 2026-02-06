BAE ve Ürdün, İslamabad'daki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BAE ve Ürdün, İslamabad'daki Saldırıyı Kınadı

06.02.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE ve Ürdün, İslamabad'daki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı, kurbanların ailelerine taziye iletti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslamabad'da bir camiye düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizmi kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "alçakça" olarak nitelendirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en içten başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Fuad Mecali de yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın İslamabad kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mecali, Ürdün'ün Pakistan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve güvenlik ile istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve terör eylemini reddettiğini ifade etti.

Mecali, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en derin taziyelerini iletirken, yaralılara ise acil şifa diledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Ürdün, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE ve Ürdün, İslamabad'daki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:34:08. #7.11#
SON DAKİKA: BAE ve Ürdün, İslamabad'daki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.