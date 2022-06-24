Bafa Gölü güzelliğiyle hayran bırakıyor - Son Dakika
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Bafa Gölü güzelliğiyle hayran bırakıyor

24.06.2022 10:16

Bafa Gölü ve çevresinin drone ile görüntülenmesi Bafa Gölü'nde gün batımı AYDIN - Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Bafa Gölü ve çevresinin drone ile görüntülenmesi

Bafa Gölü'nde gün batımı AYDIN - Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü, doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Latmos Dağı'nın çevrelediği, kuş ve bitki türleri açısından da zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Bafa Gölü, gün batımını izlemek isteyenlerin tercih ettiği bölge olarak da öne çıkıyor.

Ege bölgesinin en büyük doğal gölü olan Bafa, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Muğla, Aydın, Bafa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafa Gölü güzelliğiyle hayran bırakıyor - Son Dakika

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