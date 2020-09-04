Bafra'da kavşak sorununa neşter - Son Dakika

Bafra'da kavşak sorununa neşter

Samsun'un Bafra ilçesinde uzun yıllardır can ve mal kayıplarına yol açan kavşak sorununa neşter vuruluyor.

Bafra'da kavşak sorununa neşter, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uzun yıllardır can ve mal kayıplarına yol açan kavşak sorununa neşter vuruluyor.

Mart ayı içerisinde bakanlık nezdinde yerinde inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı Tofaş Kavşağı ile ilgili olarak hazırlanan 4 farklı proje; AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin bir araya gelmesi ile değerlendirildi. Samsun- Sinop istikametine giden yoldaki trafik oranı birbirine eşit ve oldukça yoğun olan alana en uygun proje üzerinde karar kılınan projenin değerlendirmesi söz konusu alanda yapıldı. Proje hakkında Karayolları Etüt Proje Başmühendisi Kemal Güral Öksüz tarafından teknik detaylar hakkında bilgi aktarıldı.

Gönenli: "Uzun süredir proje üzerinde çalışıyoruz"

Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli, "Bizler uzun bir süredir Bafra'nın bu problemine çözüm bulmak adına proje çalışmasını yürütüyoruz. Dört adet alternatif üzerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu günde bunlardan öne çıkan proje hakkında yerinde durum tespiti yapmak üzere bir aradayız. Bizler Sayın Vekilimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleriyle projemizi bir noktaya getirmek istiyoruz. Umarım tez zamanda fiiliyata geçirilir ve Bafra'nın bu önemli problemine bir neşter vurulmuş olur" dedi.

Kılıç: "Tofaş Kavşağı'nda yaşanan sorunlar son bulacak"

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mızda bir sorunun daha ortadan kaldırılması için yoğun çaba içerisindeyiz. Yıllardır can ve mal kaybının yaşandığı ve daha önce bakanımızın da gelip yerinde incelediği Tofaş Kavşağı ile ilgili Milletvekilimiz, Kaymakamımız ve Kara Yolları Bölge Müdürümüz ile birlikte alanda incelme ve istişareler gerçekleştirdik. İnşallah Bafra'mızın çok önemli bir problemini başta Milletvekilimiz Orhan Kırcalı'nın desteği ve gayretleriyle hep beraber çözüme kavuşturacağız. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projede hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve şehrin görüntüsünün bozulmaması adına azami gayret gösterildi. Hazırlanan projemiz Bakanlığımıza sunulacak ve bizlerde Milletvekilimizle birlikte sürecin içerisinde olacağız. Çözüme yönelik gelinen aşama itibarıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, büyük gayretleri bulunan başta Milletvekilimiz Orhan Kırcalı, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ertürkmen: "Oldukça önemli bir çalışma"

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Samsun, Bafra, Sinop Karayolu üzerinde bulunan önemli bir kavşak. Şehirlerarası yolculara hizmet ediyor. Bununla beraber güneyinde küçük sanayi sitemiz, kuzeyinde otogarımız var. Otogarımızdan da ana yola çıkışlar bir hayli fazla. Dolayısıyla can ve mal kaybı açısından oldukça sıkıntı çektiğimiz bir alan. Kamu idarecileri olarak bizler hem can ve mal kaybını en aza indirmek ve trafiği rahatlatmak adına talebimiz karşılık buldu. Sayın Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız konuyla yakından ilgilendiler. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz dört adet alternatif çalışma gerçekleştirdi. Bir tanesi üzerinde karar kılındı. Umut ediyoruz ki Bakanlığımız düzeyinde de kabul görür. Halkımıza hizmet etme noktasında önemli bir çalışma. Emek sar eden tüm kesimlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kırcalı: "Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz"

AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı ise, "Bu gün Tofaş Kavşağı'nda iyileştirme çalışmasının çalışmanın proje aşamasında sona gelindiğinin müjdesini vermek istiyoruz. Bafra için ciddi bir sorun teşkil eden kavşakla ilgili bilindiği üzere bir önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buraya gelip incelemelerde bulunmuştu. Yeni Bakanımızla da bizler bu noktada istişarelerimizi devam ettirdik. Şehir merkezinden sanayi istikametine giden yol ile Samsun-Sinop istikametine giden yoldaki trafik oranı birbirine eşit ve oldukça yoğun. Bu açıdan da öncelik arz ediyordu. Bölge Müdürlüğümüz uzun süredir burayla ilgili proje hazırlığı içindeydi. Dört proje üzerinde çalışma gerçekleştirildi ve bu alana en uygun olacak proje üzerinde karar kılındı. Çalışma alanı kısıtlı olmasına rağmen Karayolları Bölge Müdürlüğümüz çok güzel bir proje geliştirdi. Bizler de projenin içeriği ile ilgili olarak yerinde inceleme ve değerlendirmede bulunuyoruz. Hazırlanan proje bakanlığımıza sunulacak ve bizler de bu aşamasında da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Orhan Kırcalı, Samsun, Tofaş, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bafra'da kavşak sorununa neşter - Son Dakika


Son Dakika

Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasında bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı 2020 yılı sıcaklık rekoruna doğru koşuyor; Hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada
Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz         
12:53
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti         
12:28
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti         
21:10
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi         
20:35
Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış         
20:07
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 16:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra'da kavşak sorununa neşter - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei