Son Dakika Haberleri: Bafra'da Polis Haftası Töreni

Bafra'da Polis Haftası Töreni

41 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bafra'da Polis Haftası Töreni, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlikler, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Gökdemir, "Şan ve şerefle yazdığı 174 yıllık mazisini geride bırakmış olduğu teşkilatımızın, 174. kuruluş yılına girerken sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde değil dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Emniyet teşkilatı olan bizler toplumda huzur ve güveni sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kanun hakimiyetini ve devlet hakimiyetini sağlamak gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmekteyiz. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz" dedi.

Kaymakam Ahmet Adanur da yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutladı. Konuşmaların ardından program, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde pasta kesimi ve verilen ikramla son buldu.

Törene Belediye Başkan Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, daire amirleri ve polisler katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:12 Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, Polis, Polis Haftası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da Polis Haftası Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]