Bafra'dan kısa kısa

Samsun
'un Bafra
ilçesinde tütün iplerini asarken düşen genç kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi Sokullu Sokak'ta ailesiyle tütün dizen Ayten T. (20), dengesini kaybederek düştü.
Ayten T, 112 Acil Servis
ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manav tezgahı yandı
Bafra'da bir manavda çıkan yangın, hasara neden oldu. Fatih Mahallesi
Hal Caddesi'nde bulunan bir manav tezgahında yangın çıktı
Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye
tarafından söndürülen yangın sonucu manavda hasar oluştu.