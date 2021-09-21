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Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de

21.09.2021 16:24
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de, System.String[]

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2021 başladı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2021 başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu ve en iyilerin yarıştığı festivalde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir de "Sesimi duyan var" projesiyle yer alıyor. Festival alanını gezen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "2023 Türkiye'sini yansıtan en güzel tablo" benzetmesinde bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 bugün başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Gençler kendilerini ispat ettiler

Açılış törenine iştirak eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da alanı gezdi. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide geldiği noktayı görmekten mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Çok güzel bir ortamdayız. 2023 Türkiye'sini yansıtan en güzel tablo. Bu manzarayı görünce geleceğe olan inancımız daha da artıyor. Yarınımıza şekil verecek ve ülkemizi dünyanın en iyisi yapacak olan gençlerimiz işte burada kendilerini ispat ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan ve kesimden yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçlarının yanında her türlü teknolojik araç da sahne alıyor. Öğrencilerin simülasyonlara olan ilgisi dikkat çekerken yerli otomobil TOGG ile Akıncı TİHA ve GÖKBEY ile uçan araba Cezeri de vatandaşla buluştu.

Enderunlu Kerem'e başarılar diledi

Alanında en iyilerin yarıştığı etkinlikte; Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, "Sesimi duyan var" projesiyle katılıyor. Çağırıcı, Afet Yönetim kategorisinde görücüye çıkan Kerem'i ve Bağcılar Belediyesi olarak ana sponsor desteği verdiği Altınbaş Üniversitesi Eva Team'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de
Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi de TEKNOFEST 2021'de - Son Dakika
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