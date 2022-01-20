Bağcılar Belediyesi, ilçedeki gençlerin YKS ücretlerini karşılayacak - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ilçedeki tüm lise son sınıfı öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Haziran'da yapılacak YKS'ye başvurular 11 Şubat-7 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Hizmetlerinin yüzde 70'ini gençlere yönelik yapan Bağcılar Belediyesi, üniversite sınavına hazırlananlar için bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede ikamet eden YKS'ye girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri, Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Www.bagcilar.bel.tr" adresinden çevrim içi yapılacak müracaat sırasında "Öğrenci Belgesi" ve ÖSYM tarafından düzenlenen "Sınav Giriş Belgesi"nin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

Çağırıcı, yarınların umudu olan öğrencilere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Onlarla birçok platformda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük katkılar sağlayacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.