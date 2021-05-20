Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezinden istihdam atağı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Türkiye'nin önde gelen bir restoranının açılacak şubelerinde istihdam edilmesi için ilçede yaşayan vatandaşlara aracılık etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan merkez, yüzlerce farklı iş kolundan işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Bu amaçla son istihdam etkinliği 25 yıldır faaliyet gösteren bir restoranın eleman talebi üzerine yapıldı. Restoran yetkilileri, 1 Haziran'dan itibaren açılacak yeni şubelerde personele ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bu talepler doğrultusunda toplam 1400 kişiye mesajla davette bulunuldu. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri ve iş arayanlar bir araya geldi.

Mülakatın ardından belirlenen kıstaslara uyan 18-40 yaş arası vatandaşlar, kendilerine en yakın şubede temizlikçi, kasiyer, komi, garson ve ızgaracı gibi görevlerle işbaşı yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturduklarını belirtti.

Bu hizmetle istihdama katkı sunduklarını kaydeden Çağırıcı, özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yaparak, işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştirdiklerini ifade etti.