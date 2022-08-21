Bağcılar'da gençler duygularını müzenin anı defterine yazıyor

Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi'ni ziyaret eden gençler, müzenin anı defterine Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile ilgili duygularını yazmayı ihmal etmiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi, 11 yıldır hizmet veriyor. Müze, Türkiye'nin en zengin Mehmet Akif Ersoy Müzesi olma özelliğini taşıyor.

Müzede Mehmet Akif'in milletvekili olduğu dönem Meclis'teki albümü ve beratı, ailesine gönderdiği el yazması mektupları ve şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları yer alıyor.

Yılın her dönemi yurt içi ve dışından ilgi gören müzeyi ziyaret eden gençler, çıkış bölümünde bulunan anı defterini de imzalıyor. Deftere kimi müzeyle ilgili beğeni ve yorumlarını kimileri de milli şair Mehmet Akif Ersoy'la ilgili düşüncelerini aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a olan vefalarını müzede en iyi şekilde göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Özdemir, "Müzeyi gezerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Bu heyecanı yaşamanız için sizleri de müzemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.