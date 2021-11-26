Bağcılar Belediyesi tarafından 19. Çocuk Şurası düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından 19. Çocuk Şurası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte farklı okullardan öğrenciler bir araya geldi.

Şura'ya katılan okulları ve öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları kaydetti:

"19. İstişare toplantısındayız. Çocuk Meclisimizde fikirlerinizi ve sizin gözünüzle nasıl bir yaşam arzuladığınızı görüyoruz. İlçeye hizmet ederken kişilerin fikirlerini almamızdaki en büyük etken, bir çözüm önerisini ortaya koymaları, bize fikir üretmeleri problemlerin daha da hızlı çözümünü sağlıyor. Şuramız hayırlı olsun, sizlere de başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Kovid-19 döneminde yaşanan eğitim aralığına değinerek, "3 aydır birlikteyiz, sizleri çok özlemiştik. Daha da önemlisi okulların kapandığı günden beri bir boşluk hissediyorduk. Geçen 2 yıla yakın okulların kapandığı süreçte neler olduğunu sizden dinleyeceğiz ve istifade edeceğiz. İnşallah verimli toplantı olur." ifadelerini kullandı.

Çocuk Meclisi Başkanı Elif Aksoy ise ülkeyi daha ileriye taşıyacak yeni ufuklar için arkadaşlarına bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Protokol konuşmalarının ardından araştırma yapan öğrenciler sahneye çıktı.

Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, "Orman Yangınlarının Çıkış Sebepleri ve Sonuçları", Güneşli Ortaokulu öğrencileri "Çocuklarda Çoklu Zeka Destekleyici Eğitimler", Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencileri "Pandemi Sürecinin Eğitim Hayatına Etkileri" ve Hızır Reis İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de "İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri" temalarıyla ilgili araştırmalarının sunumunu yaptı.

"İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin Çocukların Gelişimine Olan Etkileri"yle ilgili grupta yer alan öğrenciler, anlattıklarını fotoğraf ve videoyla desteklediler. Aşırı yağ içeren bu ürünlerin çocuklarda obeziteye yol açtığını dile getiren çocuk araştırmacılar, "Katkı maddelerinin etkisi sadece çocuklarda değil anne karnındaki bir bebekte de görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir ve bu da hastalıklara neden olur." ifadelerini kullandı.

Çocukların araştırmaları ve programda konuşulanlar kitap haline getirilecek.