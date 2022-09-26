Bağcılar'daki vahşeti sosyal medyadan paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bağcılar'daki vahşeti sosyal medyadan paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

26.09.2022 19:26

İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan şahsın vahşet görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

GİZLİLİĞİ İHLAL ETMİŞLER

Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında "yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti. Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki vahşeti sosyal medyadan paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'daki vahşeti sosyal medyadan paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika
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