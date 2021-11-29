Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı - Çatının devrilme anı - Son Dakika

Bağcılar'da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Göztepe mahallesindeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü.

Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek, "O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.