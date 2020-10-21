Bağcılar'da, bir kişiye maske takıp, başına sıvı döken sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika

Bağcılar'da, bir kişiye maske takıp, başına sıvı döken sanık hakkında dava açıldı

21.10.2020 10:31
Bağcılar'da, bir kişiye maske takıp, başına sıvı döken sanık hakkında dava açıldı, System.String[]

Bağcılar'da, 57 yaşındaki İhsan Öztürk'ün yüzüne maske takıp, başına sıvı döken ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bağcılar'da, 57 yaşındaki İhsan Öztürk'ün yüzüne maske takıp, başına sıvı döken ve bu durumu sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in suç tarihi olan 19 Mart 2020'de müşteki İhsan Öztürk'ü yanına çağırarak, yüzüne maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi." dediği belirtildi.

İddianamede, müşteki Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde dökerek "Tamam, tamam aferin sana, kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun." diyen sanık Koçyiğit'in, bu eylemleri videoya çekerek "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştığı ifade edildi.

Paylaşılan videonun müşteki İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü aktarılan iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Osman Koçyiğit, İhsan Öztürk, Bağcılar, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da, bir kişiye maske takıp, başına sıvı döken sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika

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