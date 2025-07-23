Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia - Son Dakika
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Emlak

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia

Bağcılar\'da \'hijyen sınavı\' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia
23.07.2025 10:31
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İstanbul Bağcılar'da ''bekâra ve yabancıya uygun'' notuyla 8 bin TL'ye kiraya sunulan bodrum katı daire, özellikle mutfak ve tuvalet görüntüleriyle tartışma yarattı.

Göreceli olarak uygun fiyatlı kiralık evler, çoğu zaman yaşanabilirlik koşullarını sağlamaktan uzak kalıyor.

Bir ilan sitesinde aylık 8.000 TL bedelle kiraya sunulan İstanbul Bağcılar'daki bu daire de o örneklerden biri. Bodrum katta yer alan 1+1 dairenin özellikle mutfak ve tuvalet bölümleri, fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere hijyen koşulları açısından büyük soru işaretleri barındırıyor.

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia

"Bağcılar Merkez Mahallesi'nde tramvay durağının yanında, metroya ve Bağcılar Meydanı'na yakın, yabancıya uygun" notuyla paylaşılan ilan, Haziran ayı sonunda yayına alınmış olmasına rağmen bekârlar ve yabancı kiracılar tarafından fazla ilgi görmemiş gibi duruyor.

Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia

Öte yandan, ilan doğrudan ev sahibi tarafından değil, bir emlak firması aracılığıyla paylaşılmış. Bu daireyi kiralamak isteyenlerin, ayrıca emlak komisyonu da ödemesi gerekiyor.

Kiralık Daire, İstanbul, Bağcılar, Bodrum, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1234:
    burda hayvanlar bile yaşamaz ayıp ya 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bağcılar'da 'hijyen sınavı' kiralık daire: Tuvaletin görüntüsü facia - Son Dakika
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