Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı - Son Dakika

Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı

29.03.2021 14:30
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı, System.String[]

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketlerinin Bağcılar'da ikinci şubesi açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketlerinin Bağcılar'da ikinci şubesi açıldı. Kurdeleyi keserek marketi hizmete sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından doğrudan üreticilerden alınan doğal ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla direkt vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bağcılar'da Hürriyet Mahallesi'nde bir şubesi bulunan market zincirinin ikinci halkası Güneşli Mahallesi'nde açıldı.

BU ALIŞVERİŞ NOKTALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Açılış törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini açmaya devam ettiklerini söyleyen Çağırıcı, "Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerin ikincisini hemşehrilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerde istediğiniz ürünü temin edebileceksiniz. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından açılan market, hizmete sunuldu. Katılımcılar, marketi gezip ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi aldı.


Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı
Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı

Kooperatif, Bağcılar, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı - Son Dakika


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