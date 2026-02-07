Bağcılar'da Kariyer ve İstihdam Buluşması - Son Dakika
Bağcılar'da Kariyer ve İstihdam Buluşması

Bağcılar\'da Kariyer ve İstihdam Buluşması
07.02.2026 10:59
Bağcılar Belediyesi, 2026 Kariyer ve İstihdam Buluşması ile iş arayan ve verenleri bir araya getirdi.

BAĞCILAR Belediyesi, iş arayanlarla iş verenleri bir araya getirmek amacıyla 2026 Kariyer ve İstihdam Buluşması düzenlendi. Sağlıktan turizme kadar 6 farklı sektörden 16 firmanın katıldığı program istihdam fırsatlarının artırılmasına yönelik önemli katkı sundu. İstihdam konusunda vatandaşların yanında oldukların söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "2025 yılı boyunca 1750 vatandaşımızın istihdam edilmesine vesile olduk" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerini istihdam etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2026 Kariyer ve İstihdam Buluşması gerçekleştirildi. Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştiren etkinliğe 6 farklı sektörden 16 firma katıldı.

HEM MAVİ HEM BEYAZ YAKALILAR BİR ARADA

Kariyer buluşmasına sağlık, turizm, sanayi, gıda, güvenlik ve hizmet sektörlerinden temsilciler katıldı. Alanında Türkiye'nin en iyilerinden olan firmaların insan kaynakları yöneticileri de buluşmada hazır bulundu. Ayrıca engelli personel alımı yapan firmalarda buluşmada yer aldı. Etkinlik kapsamında firmalar hem mavi yaka hem de beyaz yaka pozisyonlar için personel ihtiyaçlarını dile getirdi. Aynı zamanda katılımcılar CV'lerini doğrudan insan kaynakları yetkililerine iletme ve birebir görüşme fırsatı buldu.

İHTİYACA YÖNELİK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Etkinlikte firma yöneticileri tarafından personel ihtiyacına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Mavi yaka pozisyonlarda temizlik görevlisi, aşçı ve aşçı yardımcısı gibi alanlarda yoğun talep bulunurken; beyaz yaka adaylar ise mezun oldukları bölümlere uygun idari işler pozisyonlarıyla ilgilendi. Program sonrası insan kaynakları yetkilileri, uygun gördükleri adaylarla etkinlik sonrasında Kariyer Merkezi aracılığıyla iletişime geçerek mülakat süreçlerini sürdürecek.

Günün önemli etkinliklerinden biri, Başakşehir İŞKUR Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ahmet Onur Erbaş tarafından gerçekleştirilen 'Okul bitti, peki şimdi ne olacak?' temalı panel oldu. BKS Sahne'de yapılan söyleşiye üniversiteye hazırlanan gençler ile staj yapan öğrenciler katıldı. Panelde Erbaş, gençlerin iş hayatına geçiş sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

'HİZMET SEKTÖRÜNDE PERSONEL İHTİYACI FAZLA'

Kariyer buluşmalarının önemine vurgu yapan Erbaş "Hizmet sektöründe personel arayan firmalarımız daha fazla. İş gücü piyasasında en önemli problemlerden birisi de iş verenle iş arayanın bir araya gelememesi konusu. Bunun başlıca sebepleri iş verenle iş arayanın bir araya gelmesinin maliyetli olması. Onun için bu etkinliklerin önemini bir kez daha anlıyoruz" dedi.

'İŞ SAHİBİ OLANLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

İstihdam açısından mutluluk verici sayılara ulaştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sosyal sorumluluk gereği her alanda olduğu gibi istihdam konusunda da hemşehrilerimizin yanındayız. Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezimizin yürüttüğü görüşmeler, mülakatlar ve SMS duyuruları sayesinde 2025 yılı boyunca 1750 vatandaşımızın istihdam edilmesine vesile olduk. Bu yıl düzenlenen kariyer buluşmasının da hem işverenlere nitelikli personel temini hem de iş arayanların çalışma hayatına adım atması açısından önemli bir etkisi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

