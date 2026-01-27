Bağcılar'da Kontrolden Çıkan Çekici 4 Yaralı - Son Dakika
Bağcılar'da Kontrolden Çıkan Çekici 4 Yaralı

27.01.2026 16:38
Bağcılar'da yokuş aşağı inen bir çekici, 3 araca çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bağcılar'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan çekici dehşet saçtı. Park halindeki 3 araca çarpan çekici, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesi'nde 15.00 sıralarında yaşandı. Yokuş aşağı caddede seyreden 59 RA 544 plakalı çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki otomobillere çarparak bir süre ilerledi. Dehşet saçan çekici park halinde bulunan bir kamyona çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkartmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık uğraşı sonucu çıkartılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bağcılar, İstanbul, İtfaiye, Ulaşım, Son Dakika

Bağcılar'da Kontrolden Çıkan Çekici 4 Yaralı
