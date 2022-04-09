Bağcılar'da taksicilere iftariyelik ikramı - Son Dakika
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Bağcılar'da taksicilere iftariyelik ikramı

09.04.2022 11:21
Bağcılar'da taksicilere iftariyelik ikramı

Bağcılar Belediyesi iftar vakti taksimetrelerini güncellemek için kuyrukta bekleyen taksi sürücülerine iftariyelik ikramında bulundu.

Bağcılar Belediyesi iftar vakti taksimetrelerini güncellemek için kuyrukta bekleyen taksi sürücülerine iftariyelik ikramında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) önceki gün açıkladığı yüzde 40 zam kararının ardından İstanbul Avrupa Yakası'ndaki taksiciler de yeni tarifelerini güncellemek için Bağcılar'da bulunan servise akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler gün boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin güncelleme işlemleri iftar saatine kadar sürdü.

DOLMUŞ VE İETT ŞOFÖRLERİ DE UNUTULMADI

Bağcılar Belediyesi de işlemlerini yapmak için saatlerce bekleyen ve iftara gidemeyenler için harekete geçti. Servis önüne giden belediye aracından Zabıta Müdürlüğü ekipleri taksicilere yiyecek ve içecekten oluşan iftarlıkları ikram etti. Bu ikram karşısında çok memnun kaldıklarını söyleyen taksiciler, kendilerini düşünen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ilçenin farklı noktalarında yolda seyir halindeki dolmuş ve İETT otobüsü şoförlerine de iftarlık verildi.


Bağcılar'da taksicilere iftariyelik ikramı
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Kaynak: DHA

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