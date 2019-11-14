Bağcılar'da

Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Bağcılar'a yerleşenlerin yıllardır sürdürdüğü "Türbe Dede Pilavı" etkinliği yapıldı.

Mahmutbey Selanikliler Derneğince Hasan Gürsu Camisi'nde düzenlenen etkinlik, duaların okunmasıyla başladı. Duanın ardından etkinliğe katılan vatandaşlara kavurma ve pilav ikram edildi.

Dernek Başkanı Fuat Sarp, burada yaptığı konuşmada, Türbe Dede Pilavı geleneğinin 96 yıldır devam ettiğini anlattı.

Türbe Dede Pilavı'nda bu yıl 120 küçükbaş hayvan ve 1,5 ton pirinç kullanıldığını belirten Sarp, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi etkinliğimizi bu yılda yapıyoruz. Etkinliğimizi zamanında büyüklerimiz başlattı ve bu zamana kadar geldi. Burada her şey imece usulü yapılıyor. Vatandaşlar adaklarını veriyor ya da pirinç yardımında bulunuyorlar. Bağcılar Belediyesinin de katkısı var. Bu geleneği burada yaşattığımız için mutluyuz."