Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı

26.06.2022 11:40

- Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yasadışı göçmenlerin saklandığı bir eve düzenlenen operasyonda, farklı milliyetlere mensup 47 düzensiz göçmen yakalandı.

- Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yasadışı göçmenlerin saklandığı bir eve düzenlenen operasyonda, farklı milliyetlere mensup 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kaçak göçmenlerin barındığı tespit edildi. Söz konusu eve dün gece saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Baskında farklı milliyetlere mensup toplam 47 yasadışı göçmen yakalandı. Evini kaçak göçmenlere kiraya verdiği belirlenen O.K. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a gitmek için ikamette toplandıkları belirlendi. O.K. hakkında "İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancılara Gayrimenkulü Kiralamak" suçundan toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Evi kaçak kişilere kiraya veren O.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Yasadışı bir Yabancıya İmkan Sağlama" suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
'İstanbul'da ekmek 5 lira oldu' konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak 'İstanbul'da ekmek 5 lira oldu' konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 11:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement