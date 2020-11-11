Bağcılar'daki cinayete ilişkin karı koca hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü belirtilen sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen karısı hakkında iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hacı Mustafa Eskici ile kendisini maktul Tolga Varlıoğlu ile aldattığı gerekçesiyle eşi sanık Sevcan Eskici arasında, tartışma yaşandığı belirtilerek, boşanma davası açan çiftin ayrı evlerde yaşamaya başladıkları anlatıldı.

Maktul Tolga Varlıoğlu'nun olay tarihinden önce bir arkadaşı ile Sevcan Eskici'nin evine girdiği aktarılan iddianamede, yakınlarda bulunan sanık Hacı Mustafa Eskici'nin bunu fark etmesi üzerine söz konusu adrese gittiği ve taraflar arasında burada kavga çıktığı ifade edildi.

İddianamede, olay günü sanık Mustafa Eskici'nin boşanma aşamasında olan eşini arayarak maktülle görüşmek istediğini söylediği belirtilerek, sanık Sevcan Eskici'nin de maktulü arayarak bunu ilettiği ve Bağcılar'daki bir parkta randevulaştıkları bildirildi.

Sanıkların görüşme yerine beraber gittiklerine vurgu yapılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin parkta kendilerini bekleyen maktul Tolga Varlıoğlu'nu, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede her iki sanığın da olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları anlatılarak, maktulün vücudunda 10 adet kurşun girişi belirlendiği belirtildi.

Sanık Mustafa Eskici'nin, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, olayın meydana geldiği parka gittiklerinde maktulün kendisine küfür ettiğini öne sürerek, bunun üzerine korkutmak amacıyla silahla ateş ettiğini söylediği aktarıldı.

Sanık Sevcan Eskici de duygusal yakınlık kurduğu maktulü öldürmek için eşiyle iş birliği yapmadığını savundu.

İstenen cezalar

İddianamede sanıklardan Hacı Mustafa Eskici hakkında, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Sevcan Eskici'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.