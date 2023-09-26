Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi - Son Dakika

Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:46

İstanbul'da Bağcılar-Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle yüzlerce yolcu uzun süre başka bir metroya tahliye edilmeyi bekledi. Arızanın nedeni henüz belirlenemezken, mağdur olan yolcular yetkililere sert tepki gösterdi.

İstanbul'da Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza meydana geldi. Yüzlerce yolcu uzun süre başka bir metroya tahliye edilmeyi bekledi. Metro istasyonunda arızadan habersiz gelen yolcularla birlikteadım atacak yer kalmadı. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

DAKİKALARCA TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLEDİLER

Bağcılar- Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle metrodan indirilen vatandaşlar Bağcılar Meydan Durağında beklemeye başladı. Metronun arızalanmasını nedeniyle okullarına ve işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların başka bir metroya tahliye edilmek için uzun süre beklediği öğrenildi. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bağcılar - Yenikapı metro hattında arıza! Bedelini yine İstanbullu ödedi

İSTANBULLU İSYANDA

Arıza nedeniyle işlerine ve okullarına geç kalan vatandaş sosyal medyada duruma sert tepki gösterdi. Metro İstanbul'un resmi hesabına onlarca eleştiri yorumu geldi. Öte yandan bazı yolcular yürüyen merdivenlerin de çalışmadığını öne sürdü.

İşte gelen tepkiler;

Bağcılar - Yenikapı metro hattında arıza! Bedelini yine İstanbullu ödedi
Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi - Son Dakika
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