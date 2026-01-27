Bağımsız Medyanın Sürdürülebilirliği Üzerine Rapor - Son Dakika
Bağımsız Medyanın Sürdürülebilirliği Üzerine Rapor

27.01.2026 18:10
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden hazırlanan rapor, bağımsız medyanın sürdürülebilirliğine ışık tutuyor.

(İZMİR) - İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sarphan Uzunoğlu ile  araştırma görevlisi  Saba Çevik tarafından hazırlanan ve NewsLab Türkiye'nin sektör araştırmaları kapsamında "Doğaçlamadan Stratejiye: Bağımsız Medyanın Geleceği" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, bağımsız medyanın güçlenebilmesi için; gelir çeşitliliğinin stratejik yönetiminin, uzun soluklu okur ilişkilerinin, alternatif dağıtım kanallarının ve kurumsal kapasiteyi önceliklendiren finansman modellerinin, kritik olduğu ifade edildi.

Araştırmada, Türkiye'de bağımsız medyanın ekonomik kırılganlığının siyasal ve yapısal faktörlerle iç içe geçtiği de vurgulandı. Raporda reklam gelirlerinin büyük ölçüde iktidara yakın medya gruplarında yoğunlaştığına dikkat çekilirken, kamu ilanlarının ise eleştirel yayıncılığı sınırlayan bir dağıtım mekanizması üzerinden işletildiği ifade edildi.

Türkiye'de bağımsız medyanın karşı karşıya olduğu "yapısal sorunları" somutlaştırmak amacıyla üç medya kuruluşunu vaka çalışması olarak ele alan raporda, Medyascope, Fayn ve Gazete Duvar incelendi. İncelemede şu ifadeler yer aldı:

"Medyascope, bağışlar, okur gelirleri ve platform kazançlarını bir arada kullanan çoklu finansman modeliyle raporda görece dayanıklı bir örnek olarak öne çıkıyor. Deneme-yanılma yoluyla geliştirilen bu model, zamanla kurumsal bir stratejiye dönüşmüş durumda.

Raporda, yerel sivil toplum kuruluşları ve medya destek örgütleri için hukuk, teknoloji, veri analizi ve iş geliştirme alanlarında ortak altyapılar oluşturulmasının da büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Uzunoğlu ve Çevik, bağımsız medyanın sürdürülebilir şekilde güçlenebilmesi için "esnek, çok yıllı ve kurumsal kapasiteyi önceliklendiren finansman modellerine" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

