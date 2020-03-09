Bağımsız Milletvekili Yılmaz:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, göçmenlerin Türkiye'ye geldikleri gibi başka yerlere de gidebileceklerini belirterek, "Türkiye'nin göçmen çöplüğüne dönüştürülmesine karşıyız." dedi.

Yılmaz, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e yapacağı çalışma ziyaretine yönelik değerlendirmede bulundu.

Brüksel'deki görüşmelerde göçmenler konusunun gündeme geleceğini ifade eden Yılmaz, 18 Mart 2016'da AB ile imzalanan göçmen mutabakatının "Türkiye'ye atılmış en büyük kazık" olduğunu söyledi.

Maddi destek, vize kolaylığı ve gümrük birliğinin yenilenmesi gibi sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini belirten Yılmaz, bu mutabakata göre Türkiye'nin "göçmen çöplüğü"ne dönüştüğünü savundu.

Brüksel'deki görüşmelerde göçmen konusunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, göçmenlerin başka ülkelere de gitme hakkı olduğunun hatırlatılmasının önemli olduğunu vurguladı. Öztürk Yılmaz, yine şartlı bir anlaşma yapılmaya çalışılmasının Türkiye'nin göçmen unsuruyla Avrupa'ya şantaj yaptığı algısına yol açacağını ileri sürdü.

Kurucusu olduğu "Hepimiz buradayız" oluşumunun göçmenlerin Türkiye'den gönderilmesini istediğine dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye'nin göçmen çöplüğüne dönüştürülmesine başından beri karşıyız. Ayrıca göçmenlerin kalmaya devam etmesi halinde ileride Türkiye'nin kompozisyonunun değişeceğine, istikrarının bozulacağına, ekonomik olarak daha fazla bir külfete maruz kalacağına ve iç güvenlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağına defalarca vurgu yaptık. Göçmen politikası dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde uygulanmaz. Bugün Çin'in nüfusu 1,5 milyardır ama Çin asla 5 milyon göçmeni, mülteciyi içine almamıştır."