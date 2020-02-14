"Bağımsız Türkiye' diye bağırıyorsak ekonomik bağımsızlık bu işin olmazsa olmazıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer hep birlikte 'bağımsız Türkiye' diye bağırıyorsak Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı bu işin olmazsa olmazıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer hep birlikte 'bağımsız Türkiye' diye bağırıyorsak Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı bu işin olmazsa olmazıdır. Bugün Türkiye üretim sürecinden koparılan bir Türkiye'dir. Tarımda güçlü olması gereken Türkiye bütün tarım ürünlerini ithal eden Türkiye konumuna gelmiştir. Sanayide pek çok alanda hammaddeyi dışarıdan almaktadır. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin nedeni Türkiye'nin üretim sürecinden koparılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ağır bedeller ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de aylık geliri 673 TL altında kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Aylık geliri 2 bin TL altında olan emekli sayısı 6 milyon kişi. Asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde edenler 2 milyon 136 bin kişi. 2019 ilk 9 ayında elektrik faturası ödemediği için elektriği kesilen hane sayısı sayısı 3 milyon 365 bin 784. Doğalgaz ödeyemediği için gazı kesilen 710 bin hane" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her bir saatte 2 milyar 140 bin dolar faiz ödediğini de kaydetti. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Niçin EYTL'liler var. Şöyle bir reform yaptılar. Kişi prim ödeme gün sayısını doldurunca işi bırakıyor. Çünkü çalışsa yaşı doldursa alacağı aylık düşecek. Siz böyle bir reform dünyada gördünüz mü. Daha fazla çalışıyor, daha fazla prim ödüyor ama daha az aylık alıyor. Ama çalışmasa işi bıraksa yaşı dolmayı evde beklese yaşı dolduğunda daha fazla aylı alacak. Bu yasa parlamentoda görüşülürken o zaman bir milletvekili idim. CHP milletvekilleri bunu protesto edip salonu terk ettiler. Kaç işçi, kaç sendikacı bunun farkındaydı" diye konuştu.

(Murat Horoz/İHA)