Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: "aronya ve mürver" - Son Dakika

Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: "aronya ve mürver"

Edirne'de, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle sağlık sektöründe de kullanılan "aronya" ve "mürver" meyvelerinin hasadı başladı.

Edirne'de, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle sağlık sektöründe de kullanılan "aronya" ve "mürver" meyvelerinin hasadı başladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak aronya ve mürver ağaçlarının yemişlerini özenle topluyor.

Enstitünün müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce "aronya" ve "mürver" yetiştiriciliği ile ilgili proje başlatıldığını söyledi.

Bu konuda Malatya, Tokat, Yalova ve Edirne'deki tarımsal araştırma enstitülerince çalışmalar yapıldığını belirten Tülek, "Bu ürünlerin bölgemizdeki ekolojik şartları, ekolojik istekleri ve adaptasyonunun belirlenmesine, aynı zamanda elde edilen ürünlerin biyo yararlılığına yönelik çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Tülek, bu iki meyvenin sağlık alanında da kullanıldığını ifade ederek, "İki meyve de üzümsü meyveler grubundan olup insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle oldukça önemli. Yüksek miktardaki antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılıkta da kullanılmaktalar." diye konuştu.

Tülek, aronya meyvesinin taze ya da kuru olarak kullanılabildiğini, reçel olarak da tüketildiğini dile getirdi.

Ancak mürverde böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Tülek, "Mürver, eczacılıkta belli başlı işlemlerden sonra kullanılabilir hale gelebiliyor. Bu iki ürün grubundaki çalışmalarımız sürüyor. Elde edilen verim değerlerine bakıldığında üçüncü yılında ağaç başına ortalama 5-6 kilogram ürün alıyoruz. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 15-20 kilograma çıkabilecek." ifadesini kullandı.

"Antioksidan özelliği yüksek"

Tülek, antioksidanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antioksidanlar insan vücudunda serbest, radikal olarak bulunan ve insan vücuduna hasar yapan molekülleri temizleme özelliği gösteriyor. Yine antosiyaninler de sağlık açısından fayda sağlamaktadır. Antioksidan ve antosiyaninler kırmızı ya da mor rengi içeren meyve gruplarında yoğun bulunur. Mucize bitki olarak adlandırılan aronya ve mürver antioksidan ve antosiyanin özelliği en yüksek meyvelerdendir."

Frenk üzümü, böğürtlen, çilek ve mavi yemiş gibi ürünlere göre, aronya ve mürver meyvesinde antioksidan oranının 2 kat fazla olduğunu aktaran Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antosiyanin içeriği olarak da 4-5 kat fazladır. Dolayısıyla belli oranlarda tüketimleri oldukça faydalıdır. Aronya Kuzey Amerika orijinli bir bitkidir. Birçok ülkede yoğun tarımı yapılıyor. Üzerinde çalıştığımız türler yabani değil, kültürü yapılmış türlerdir. Tabi Avrupa'da ve tarımı yapılan ülkelerde kilogram birim fiyatı 1 ya da 1,3 avrodur. Adaptasyon çalışmalarına bakıldığında Trakya'da oldukça verimli, mevsim şartlarına da uygun. Bu bitkilerin su isteğinin olduğunu söylemek gerekiyor. Biz de alanımızdaki bu ürünleri modern sulama sistemleriyle suluyoruz."

Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: aronya ve mürver
Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: aronya ve mürver
Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: aronya ve mürver
Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: aronya ve mürver

Trakya Bölgesi, Antioksidan, araştırma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağışıklık güçlendirci mucize meyve: 'aronya ve mürver' - Son Dakika

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