"Bağışıklığı güçlendirmede yeni trend: Detoks tatili" - Son Dakika

"Bağışıklığı güçlendirmede yeni trend: Detoks tatili"

16.04.2021 10:06

Küresel salgınla birlikte sağlık tatilleri öne çıkmaya başladı.

Küresel salgınla birlikte sağlık tatilleri öne çıkmaya başladı. Özellikle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin sağlıklı yaşam merkezleri ve detoks otellerine yöneldiğine dikkat çeken TheLifeCo Wellbeing Program Koordinatörü Mirey Yuhay, "'Detoks evde de yapılamaz mı?' diyenler olabilir. Kişiye özel ve doktor kontrolünde bir programla, birkaç günde tüm bedeninizi arındırabilirsiniz. Bunu da ancak uzman desteğiyle yapabilirsiniz" dedi.

Sağlık, tatil tercihlerinde eğlencenin önüne geçerken özellikle sağlıklı yaşam merkezleri ve detoks otellerinde tatil yapmanın popüler olmaya başladığına değinen Mirey Yuhay, "Öyle ki birçok sağlık otelinde ancak 2 ay sonrasına rezervasyon yapılabiliyor. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve kovid-19 sonrası yenilenmek isteyenler 'iyi hissettiren' otellere yöneliyor" açıklamasında bulundu.

"DETOKS TATİLİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR"

Sağlık tatillerinin katkılarına değinen Yuhay, "Seneler içinde sağlayacağınız bağışıklık güçlendirici etkiyi ozon, bir tür antioksidan olan glutatyon ve damar yoluyla verilen C Vitamini gibi takviyelerle kısa sürede kazanıyorsunuz. İdeal kiloya ulaşmayı da destekleyen sağlıklı yaşam merkezleri, pandemi sonrası artan stres ve kaygıya karşı da çözüm sunuyor. Meditasyon seansları, sağlıklı yaşam söyleşileri ve birebir uzman görüşmeleriyle desteklenen bir detoks tatili, stres yönetiminden, depresyon ve anksiyeteye kadar her konuda baştan aşağı bir arınma ve yenilenme getiriyor" diye konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAM PAZARI 1,5 TRİLYON DOLARI AŞTI

McKinsey tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde sağlıklı yaşam pazarı 1,5 trilyon doların üstünde büyüklüğe ulaştı. Hem tüketici ilgisinde hem de satın alma gücündeki artış sayesinde pazar her yıl yüzde 5 ile yüzde 10 arasında büyümeye devam ediyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte sağlık konularında artan hassasiyet de araştırmalara yansıyor. İnsanların yüzde 79'u sağlıklı yaşamın önemli olduğuna inandığını belirtirken yüzde 42'si ise bunu en önemli öncelik olarak kabul ettiğini söylüyor.

"SAĞLIKLI YAŞAM TRENDİNDE BAŞARILI BİR TÜRK MARKASI"

Avrupa'nın en çok tercih edilen sağlıklı yaşam merkezlerinden biri olarak 15 yıldır hizmet verdiklerini belirten Mirey Yuhay, "İnsanların kendini yenilemesine alternatif bir kapı aralayan detoks otellerinin arasında TheLifeCo Wellbeing, bir Türk markası olarak dikkat çekiyor. TheLifeCo Wellbeing sağlıklı yaşam denilince akla ilk gelen markalar arasında yer alıyor. Bodrum, Antalya ve Phuket'teki merkezlerimizde sağlıklı tatil anlayışı ile sunduğumuz programlar sayesinde yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Özellikle pandeminin etkisiyle son dönemde ciddi oranda talep artışı yaşıyoruz. Merkezlerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Ancak birkaç ay sonrasına ileri tarihli rezervasyon alabiliyoruz. Dinlendirici bir ortamda, profesyoneller eşliğinde yapılan sağlık tatili boyunca bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda değişim vadediyoruz. Alınan pandemi önlemleri ise şüphesiz ki en üst seviyede. Misafirlerimiz için tamamen güvenli bir ortam oluşturmamız, diğer otellere göre çok daha fazla tercih edilmemizi sağlıyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN ÜNLÜLERİN TERCİHİ"

TheLifeCo Wellbeing'in, Bodrum Türkbükü'nde yer alan otelinde ağırladığı isimlerle de öne çıktığını ifade eden Yuhay, "Oteli iş insanlarından sanatçılara, sporculardan yoga severlere kadar dünya çapında tanınan pek çok isim tercih ediyor. Merkezin konuk ettiği ünlüler arasında Kate Moss, Naomi Campbell, Rita Ora, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimler yer alıyor" şeklinde konuştu.


Bağışıklığı güçlendirmede yeni trend: Detoks tatili
Bağışıklığı güçlendirmede yeni trend: Detoks tatili

Detoks, Bodrum, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Bağışıklığı güçlendirmede yeni trend: Detoks tatili' - Son Dakika


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